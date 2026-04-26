Ανεπανάληπτη χρονιά για την ΕΝΑΛ Αγίου Λαζάρου που έκλεισε με νταμπλ!

Aτελείωτα πανηγύρια για την ομάδα της Δρομολαξιάς...

Μετά το πρωτάθλημα, η ΕΝΑΛ Αγίου Λαζάρου Δρομολαξιάς έβαλε στην τροπαιοθήκη της και το κύπελλο.

Επικρατώντας με 2-0 της Κοφίνου FC στον τελικό κυπέλλου της Ομοσπονδίας «ΕΠΕΛ – ΟΠΝ ΣΕΚ – ΠΟΕΠΑ», έκλεισε θριαμβευτικά μία ανεπανάληπτη σεζόν και τώρα βάζει πλώρη για την άνοδο στην Επίλεκτη Κατηγορία. Θα αντιμετωπίσει σε νοκ άουτ αγώνα το Κέντρο Νέων Αγίου Αμβροσίου.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που έδωσε δυναμικό παρών και στήριξε την ομάδα μας μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για την επίτευξη ακόμη ενός σημαντικού στόχου», αναφέρει μεταξύ άλλων στο δελτίο Τύπου η ομάδα της ΕΝΑΛ.

