Πήρε τη «μάχη των μαχών» και πλησίασε ο Εθνικός!

Σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια στη μάχη για την παραμονή ο Εθνικός στέφθηκε νικητής επικρατώντας με 2-1 του Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική του β΄ γκρουπ των πλέι οφ.

Όλα τα γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τους Γιούση (23΄) και Αντερέγκεν (35΄) να σκοράρουν για τους γηπεδούχους και τον Πική (39΄) να μειώνει για τους μαυροπράσινους, οι οποίοι στο δεύτερο μέρος πάλεψαν για την ισοφάριση και τον «χρυσό» βαθμό, ανεπιτυχώς, χάνοντας και τρομερή ευκαιρία με τον Πική στην εκπνοή.

O Eθνικός, που σε περίπτωση ήττας θα καταδικαζόταν, με τη μεγάλη του νίκη παρέμεινε μεν στην προτελευταία θέση ωστόσο μείωσε στον πόντο από τον Ολυμπιακό και στο -2 από τον Ακρίτα και τις θέσεις σωτηρίας, με τρεις αγωνιστικές να εκκρεμούν και να του επιτρέπουν να διεκδικήσει την ανατροπή δεδομένων και την παραμονή του στην κατηγορία.

Από την άλλη η ομάδα του Τακτακαλά έχασε την ευκαιρία να πάρει ένα διπλό που θα τον έβγαζε από τη ζώνη του υποβιβασμού και παράλληλα θα διεύρυνε την απόσταση του από τον Εθνικό, μένοντας στους 31 βαθμούς, έναν, πλέον, πάνω από τον Εθνικό και έναν κάτω από τον 11ο Ακρίτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Tέλος αγώνα

90+5' Mεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με σουτ του Πική, απέκρουσε δύσκολα ο Τούμπας!

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

75' Νέα προσπάθεια του Εθνικού με κεφαλιά του Γκονζάλες, λίγο έξω.

72' Καλή ευκαιρία του Εθνικού με κεφαλιά του Κονφέ, δεν την έπιασε καλά, μάζεψε ο Ταλιχμανίδης,.

70' Σουτ του Πική, μαζεύει ο πορτιέρο του Εθνικού.

51' Σουτ του Μπράντονιτς, δεν ανησύχησε τον Τούμπα, έξω.

Δεύτερο ημίχρονο

45' Aπειλεί ο Ολυμπιακός με κεφαλιά του Κοβαλένκο μετά από σέντρα του Μπράντονιτς, έξω.

39' ΓΚΟΛ, 2-1 μειώνει ο Ολυμπιακός με εκτέλεση φάουλ του Πική!

35' ΓΚΟΛ, 2-0 ο Εθνικός με τον Αντερέγκεν. Φοβερό τέρμα με εξαιρετική ντρίμπλα, γύρισμα και φαλτσαριστό σουτ.

23' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Εθνικός με τον Γιούση. Μετά από παράλληλη μπαλιά του Μασάδο και κοντινό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι.

8' Κοντινό πλασέ του Κονομή, έσωσε ο Τούμπας.

6' Μεγάλη απόκρουση του Ταλιχμανίδη σε σουτ του Γιούση.

4' Για τον Εθνικό η πρώτη μεγάλη φάση, με τον Παπαγεωργίου να σουτάρει λίγο έξω.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Μπάχανακ, Φελίπε, Λομοτέι, Οφόρι (68΄ Πεχλιβάνης), Κονφέ, Νενέκο (79΄ Αγγελόπουλος), Παπαγεωργίου (68΄ Γκονζάλες), Μασάδο, Γιούσης, Αντερέγκεν (87΄ Σιβέριο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε (84' Τότσκα), Γκόμες (84΄ Ίντζια), Κονομής, Ταβάρες, Τζεπάρ, Κοβαλένκο (58΄ Μπαϊροβιτς), Μπράντονιτς, Ζοάο Μάριο (78΄ Μορέιρα), Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: 23΄ Γιούσης, 35΄ Αντερέγκεν / 39΄ Πικής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 49΄ Νενέκο, 81΄ Μασάδο / 75΄ Τζεπάρ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Anzhony Francisco Goncalves Rodrigues

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Vasco Antonio Moreira Dos Santos

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας