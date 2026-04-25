Γ’ κατηγορία: Στις… καθυστερήσεις κρίθηκε η διαβάθμιση

Στις καθυστερήσεις της τελευταίας αγωνιστικής κρίθηκε η τρίτη ομάδα που πέφτει από την Γ’ κατηγορία, στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ, με τον Κούρη Ερήμης να βρίσκεται μετά την ολοκλήρωση της χρονιάς σε αυτή τη θέση.

Η ομάδα της Ερήμης κέρδισε τον αγώνα της με 2-0 κόντρα στον ΠΟ Ορμήδειας και ήταν σε θέση παραμονής μέχρι το… 90+1’ στον αγώνα στην Αθηαίνου ανάμεσα σε Ομόνοια Ψευδά και Οθέλλο, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν με τον Χρίστου και με τη νίκη 1-0, ξεπέρασαν στη βαθμολογία τον Κούρη.

Έτσι η βαθμολογία του β’ ομίλου διαμορφώθηκε ως εξής: FC Λειβάδια 2022 40, ΠΟ Ορμήδειας 39, Οθέλλος 39, ΘΟΪ Λακατάμιας 37, Κούρης Ερήμης, 36, Άτλας Αγλαντζιάς 28, ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας 3

Στον α' όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, η βαθμολογία έχει ως εξής: Αναγέννηση Δερύνειας 67, ΑΕΠ Πολεμιδιών 61, Ερμής 57, Εθνικός Άσσιας 55, Κέδρος Αγ. Μαρίνας 52, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 37, ΑΣΠΙΣ 27, ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου 27

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Α' γκρουπ

Ασπίς Πύλας - Εθνικός Άσσιας 0-4

Ερμής Αραδίππου - Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας 1-1

ΑΕΠ Πολεμιδιών - ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου 5-1

Αναγέννηση Δερύνειας - Ανόρθωση Μουτταγιάκας 1-1

Β' γκρουπ

ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας - ΘΟΪ Λακατάμιας 0-3

FC Λειβάδια 2022 - Άτλας Αγλαντζιάς 3-0

Οθέλλος Αθηαίνου - Ομόνοια Ψευδά 0-1

Π.Ο. Ορμήδειας - Κούρης Ερήμης 0-2