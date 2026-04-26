Με μισή ντουζίνα αλλαγές η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Πάφο

Τη νίκη που θα τον φέρει στο -3 από την αντίπαλό του και θα τον κρατήσει ζωντανό στη διεκδίκηση της 4ης θέσης που ίσως οδηγήσει στην Ευρώπη, ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ στο εντός έδρας παιχνίδι του με την Πάφο για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία προχώρησε σε έξι αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό με τον Απόλλωνα, δίνοντας φανέλα βασικού στους Χριστοδούλου, Νανού, Αντωνίου, Ντάλσιο, Καττιρτζής και Ντράζιτς πήραν τις θέσεις των Μπέλετς, Πουρσαϊτίδη, Μπρόρσον, Μάγιερ, Ολαγίνκα και Κούτσακου.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Χριστοδούλου, Νανού, Αντωνίου, Λαϊφης, Σταφυλίδης, Ρόσα, Ντάλσιο, Τομάς, Καττιρτζής, Μαντσίνι, Ντράζιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Περέιρα, Μίχος, Μιρ, Μαϊόλι, Πουρσαϊτίδης, Μπρόρσον, Άπια, Μέουρερ, Γιαννακού, Κούτσακος και Ολαγίνκα.

Εκτός αποστολής οι τραυματίες Μπέλετς και Μάγιερ.