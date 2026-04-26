Τρία χρόνια μετά ο Χριστοδούλου!

Πέρασαν τρία χρόνια για να καταγράψει ο Ανδρέας Χριστοδούλου συμμετοχή με τον ΑΠΟΕΛ σε αγώνα πρωταθλήματος.

Ο Κύπριος πορτιέρο, ο οποίος με τον Μπέλετς τραυματία επελέγη για το αρχικό σχήμα των γαλαζοκιτρίνων από τον Πάμπλο Γκαρσία για τον εντός έδρας αγώνα με την Πάφο, αγωνίστηκε για τελευταία φορά στον θεσμό του πρωταθλήματος στις 27/5/2023, στο 4-3 του ΑΠΟΕΛ επί του Άρη στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ.

Από τότε συμμετείχε μόνο σε έναν αγώνα κυπέλλου, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους (25/10/2023), απέναντι στην Πέγεια (2-0).