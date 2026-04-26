Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Νίκο Παζ!

Η φετινή αποτυχημένη σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης έχει οδηγήσει τους ανθρώπους του συλλόγου να σχεδιάζουν από νωρίς την επόμενη μέρα και η πρώτη μεταγραφική κίνηση φαίνεται πως θα είναι αυτή του Νίκο Παζ.

Η «βασίλισσα» είχε πουλήσει αντί 6 εκατ. ευρώ τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό στην Κόμο το 2024, ωστόσο, γνωρίζοντας την ποιότητά του είχε τοποθετήσει ειδική ρήτρα επαναγοράς του παίκτη, η οποία εκπνέει στις 30 Μαΐου.

Έτσι, βλέποντας πως ο Παζ πραγματοποιεί τρομερή σεζόν φέτος η Ρεάλ αποφάσισε να τον κάνει δικό της όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο δημοσίευμά της η Diario As.

Ο 21χρονος Παζ είναι το μεγάλο αστέρι της Κόμο μετρώντας φέτος 13 γκολ και οκτώ ασίστ σε 37 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ιταλίας.

