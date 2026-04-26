Ο Λουκάσεν χτύπησε δις στις καθυστερήσεις και διέλυσε τα όνειρα του ΑΠΟΕΛ

Έτοιμος να πλησιάσει την 4η θέση ήταν ο ΑΠΟΕΛ, όμως λογάριαζε χωρίς τον Λουκάσεν, ο οποίος με δύο τέρματα στο φινάλε της αναμέτρησης ισοφάρισε για λογαριασμό της Πάφος FC σε 3-3 και διατήρησε τις αποστάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Μένοντας για τρίτη φορά χωρίς ήττα απέναντι στους γαλαζοκίτρινους (σ.σ. κέρδισε και τα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο) η παφιακή ομάδα διατήρησε τη διαφορά των έξι βαθμών κι έτσι παραμένει η κυρίαρχος στη διεκδίκηση της 4ης θέσης και υπό προϋποθέσεις να κυνηγήσει και άνοδο πιο πάνω.

Με τον βαθμό η παφιακή ομάδα έφθασε τους 55 βαθμούς, με τους γαλαζοκίτρινους να είναι στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 49 βαθμούς.

Σημειώνεται ότι ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε βαθμό μετά από δύο αποτυχημένα αποτελέσματα – τρία εάν υπολογίσουμε και την ήττα στο κύπελλο από τον Απόλλωνα - ενώ παφιακή ομάδα ολοκλήρωσε τον α' γύρο των πλέι οφ χωρίς νικηφόρο αποτελέσματα, αφού στα προηγούμενα τέσσερα κατέγραψε άλλες τρεις ισοπαλίες και μια ήττα.

Πλέον, οι γαλαζοκίτρινοι στρέφουν την προσοχή τους στη ρεβάνς του κυπέλλου την ερχόμενη Τετάρτη στο ΓΣΠ, όπου θα διεκδικήσουν να πετύχουν την ανατροπή του 4-2 με το οποίο έχασαν στη Λεμεσό από τον Απόλλωνα.

Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας

Ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ, με συνήθεις υπόπτους, τον πρώτο σε ασίστ Σταφυλίδη, που έφθασε τις εννέα, να σεντράρει και τον Ντράζιτς να αποφεύγει το μαρκάρισμα του Λουκάσεν και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, φθάνοντας τα δέκα τέρματα στη σεζόν. Η απάντηση της Πάφος FC ήταν άμεση και συγκεκριμένα στο 17’, όταν ο Ντράγκομιρ με σέντρα βρήκε τον Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Χριστοδούλου, σκοράροντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της παφιακής ομάδας απέναντι στην ομάδα με την οποία κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στην καριέρα του (110 σε όλες τις διοργανώσεις).

Στο 28’ οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα, με τον Μαντσίνι να κάνει το πλασέ, τον Μιχαήλ να αποκρούει ασταθώς και τον Ντράζιτς από κοντά να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του, αλλά και τα δικά του, ανεβάζοντας τον απολογισμό του στη χρονιά στα 11 γκολ. Πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν όμως η κοντινή προβολή του Λέλε στο 34’ χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όλο το ζουμί ήταν στο φινάλε. Αρχικά, στο 75’, ο ΑΠΟΕΛ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, με τον Ρόσα να υψώνει τη μπάλα και τον Ολαγίνκα να κατεβάζει εντός περιοχής και με μονοκόμματο σουτ την έστειλε στα δίχτυα.

Μετά την εξέλιξη αυτή και με την εικόνα του παιχνιδιού, φαινόταν ότι δύσκολα θα άλλαζαν τα πράγματα, όμως στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ. Στο 90+4’ ο Ζάζα βρήκε πολύ όμορφα τον τρόπο για να μπει στην περιοχή και με σέντρα βρήκε τον Λουκάσεν που ανενόχλητος την έστειλε στα δίχτυα για να μειώσει σε 3-2, ενώ ο ίδιος παίκτης δύο λεπτά αργότερα (90+6’, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από το τελικό σφύριγμα, μετά από σέντρα του Όντεφαλκ πέτυχε να στείλει ξανά τη μπάλα στα δίχτυα του Περέιρα (σ.σ. πέρασε στον αγώνα στο 70’ για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χριστοδούλου), για να σχηματίσει το τελικό 3-3.

Η εξέλιξη του αγώνα

90+6'- ΓΚΟΛ. 3-3. Σέντρα του Όντεφαλκ, κεφαλιά του Λουκάσεν και στέλνει ξανά τη μπάλα στα δίχτυα

90+4' - ΓΚΟΛ. 3-2. Ωραία ενέργεια και σέντρα του Ζάζα, κεφαλιά του Λουκάσεν και οι φιλοξενούμενοι μειώνουν

79'- Σουτ του Σέμα από καλή θέση, ψηλά έξω η μπάλα

75' - ΓΚΟΛ. 3-1. Ο Ρόσα έδιωξε ψηλά τη μπάλα, με τον Ολαγίνκα να κατεβάσει ωραία εντός περιοχής και με μονοκόμματο σουτ την έστειλε να αναπαυτεί στα δίχτυα

52'- O Λελέ έφυγε στην αντεπίθεση, ξεπέρασε και τον Χριστοδούλου και έπεσε εντός περιοχής. Συνεχίζεται ο αγώνας λέει ο διαιτητής και συμφωνούν και στο VAR

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

41' - Ατομική προσπάθεια για τον Σταφυλίδη, που έκανε από μακριά το σουτ που δεν έφερε τον επιθυμητό στόχο

34' - ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία αυτή τη φορά για την Πάφο, όταν μετά από σέντρα του Νικόλα Ιωάννου ο Λελέ έκανε την κοντινή προβολή, με τη μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στο έδαφος στην γραμμή

33' - Μακρινό σουτ από τον Τομάς, με τον Νεόφυτο Μιχαήλ με μία εντυπωσιακή απόκρουση να κόβει τη μπάλαμε διπλή προσπάθεια

28'- ΓΚΟΛ. 2-1. Πλασέ από τον Μαντσίνι, ασταθής απόκρουση από τον Μιχαήλ και από κοντά ο Ντράζιτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του

22'- Στην κλειστή γωνιά του ο Χριστοδούλου κόβει το σουτ του Λελέ

17' - ΓΚΟΛ. 1-1. Σέντρα του Ντράγκομιρ, κεφαλιά ο Ιωάννου στα δίχτυα η μπάλα. Ο Κύπριος παίκτης σκοράρει για πρώτη φορά κόντρα στην ομάδα που κατέγραψε τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του

5' - ΓΚΟΛ. 1-0. Πολύ νωρίς στον αγώνα, ο ΑΠΟΕΛ ανοίγει το σκορ. Η φάση ξεκίνησε από τον Ντάλσιο που με μακρινή μπαλιά βρήκε τον Σταφυλίδη, ο οποίος κατέβασε, σέντραρε και βρήκε τον Ντράζιτς που απέφυγε το μαρκάρισμα του Λουκάσεν και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΠΟΕΛ: Χριστοδούλου (70' Περέιρα), Νανού, Αντωνίου, Λαϊφης, Σταφυλίδης, Ρόσα, Ντάλσιο, Τομάς (46' Oλαγίνκα), Καττιρτζής (62' Πουρσαϊτίδης), Μαντσίνι (80' Μπροόρσον), Ντράζιτς (80' Κούτσακος).

ΠΑΦΟΣ: Ν. Μιχαήλ, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Γκεσάντ (85' Όντεφαλκ), Ν. Ιωάννου, Σούνιτς, Ντράγκομιρ (60' Ντράγκομιρ), Πέπε (85' Ντάνι Σίλβα), Κίνα (60' Σέμα), Ζάζα, Λελέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 5', 28' Ντράζιτς, 74' Oλαγίνκα / 17' Iωάννου, 90+4', 90+6' Λουκάσεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32' Τομάς, 63' Ντράζιτς / 84' Λουκάσεν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Pajac Igor

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Fran Jovic

AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας