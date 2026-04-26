Άλλαξε τρεις ο Θελάδες στην ενδεκάδα της Πάφου στο ΓΣΠ

Ένα μεγάλο διπλό με το οποίο θα σφραγίσει την τέταρτη θέση που ενδεχομένως δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα παραμείνει ζωντανή για την τρίτη που το εγγυάται, ψάχνει η Πάφος στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Άλμπερτ Θελάδες παρατάσσει την ομάδα του με τρεις αλλαγές σε σχέση με τη ρεβάνς των ημιτελικών κυπέλλου με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα Μιχαήλ, Κίνα και Μίμοβιτς πήραν τις θέσεις των Γκόρτερ, Λουίς και Μπρούνο.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Ν. Μιχαήλ, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Γκεσάντ, Ν. Ιωάννου, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κίνα, Ζάζα, Λελέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Πέτρου, Παπαδούδης, Πηλέας, Μπασουαμινά, Σέμα, Όρσιτς, Όντεφαλκ, Γ. Μιχαήλ, Κ. Ιωάννου, Μπρίτο, Σίλβα, Άντερσον.