Πέφτει η αυλαία στη Β΄ Κατηγορία

Πραγματοποιούνται σήμερα οι τελευταίοι αγώνες στη Β’ Κατηγορία με τα πάντα, τόσο για την άνοδο, όσο και για τη διαβάθμιση, να είναι ξεκαθαρισμένα και πλέον απομένει η τυπική διαμόρφωση της βαθμολογίας. Για τον α’ όμιλο η αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής άνοιξε χθες με δύο ισοπαλίες (ΜΕΑΠ - Ομόνοια 29Μ 3-3 και ΠΑΕΕΚ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 0-0. Σήμερα στις 16:30 η πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα θα υποδεχθεί τον ΑΣΙΛ και στις 17:00 η Δόξα την Αγία Νάπα. Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 73, Ομόνοια 29Μ 53, Καρμιώτισσα 53, ΠΑΕΕΚ 46, Δόξα 42, Αγία Νάπα 38, ΑΣΙΛ 31, ΜΕΑΠ 29.

Την ίδια ώρα θα γίνουν και οι αγώνες του β’ ομίλου και συγκεκριμένα: ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Σπάρτακος, Χαλκάνορας - Ηρακλής Γερ., ΑΠΕΑ - Εθνικός Λατσιών, Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ. Η βαθμολογία του β΄ ομίλου: Χαλκάνορας 44, Διγενής Μ. 38, ΑΠΕΑ 36, Ηρακλής Γερ. 36, Σπάρτακος 36, Εθνικός Λατσιών 30, ΑΕΖ 25, ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος 8.