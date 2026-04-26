Χέρι-χέρι με τον Μαρκίνιος ο Ντέγκενεκ

Ούτε αυτή τη φορά βρίσκεται στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ ο Μαρκίνιος.Ο Βραζιλιάνος ο οποίος είχε «κοπεί» από τον Πάμπλο Γκαρσία στον ημιτελικό με τον Απόλλωνα (και ο Ουρουγουανός απάντησε "ρωτήστε τον" όταν ρωτήθηκε σχετικά), έμεινε εκτός και από το ντέρμπι με την Πάφο.

Μάλιστα, αυτή τη φορά μαζί με τον Μαρκίνιος... κόπηκε και ο Ντέγκενεκ.

Ο Αυστραλός αμυντικός δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του προπονητή του ΑΠΟΕΛ και έμεινε παρέα με τον Βραζιλιάνο (και τους τραυματίες Μπέλετς, Μάγιερ) εκτός αποστολής των γαλαζοκιτρίνων.