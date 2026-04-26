Οι ενδεκάδες Εθνικού και Ολυμπιακού για την κρίσιμη μάχη στο Δασάκι

Kρίσιμη μάχη στο Δασάκι, με Εθνικό και Ολυμπιακό να παίζουν με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά τον υποβιβασμό. Οι μεν γηπεδούχοι είναι 13η με 27 βαθμούς και οι φιλοξενούμενοι στη 12η με 31 βαθμούς.

Μετά τη νίκη του Ακρίτα, αμφότερες βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς παρατάσσει την ομάδα του με τους: Τούμπα, Μπάχανακ, Οφόρι, Φελίπε, Λομοτέι, Μασάδο, Κονφέ,, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Νενέκο, Γιούσης.

Από την άλλη ο Κυριάκος Πολυκάρπου, επέλεξε τους: Ταλιχμανίδη, Τζεπάρ, Κονομή, Ταβάρες, Φελίπε, Γκόμες, Κοβαλένκο, Μπράντονιτς, Ζοάο Μάριο, Πική.