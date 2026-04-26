Ο Ολυμπιακός αποθέωσε τον Βεζένκοφ για το βραβείο του MVP

Το βραβείο του MVP της φετινής κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας φέρει το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να το κατακτά για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποκλίθηκαν στον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης μέσα από ποστάρισμά τους στα social media, λέγοντας πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Προϊδεάζοντας ασφαλώς για περισσότερα μέσα στη σεζόν…

«Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοφ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ στην Ευρώπη ως ο MVP της Κανονικής Περιόδου της EuroLeague!

Ασταμάτητος. Αμίμητος. Αναπόφευκτος.

Κάντε μια υπόκλιση στον Σάσα, αυτή είναι μόνο η αρχή!», ανέφεραν οι Πειραιώτες.

For the second time in his career, Sasha Vezenkov DOMINATES Europe as the EuroLeague Regular Season MVP! 🏆🔥



Unstoppable. Unmatched. Inevitable.

⁰Take a bow, Sasha - this is just the beginning! 🔴⚪🚀#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/yYGEevsDP3 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2026

sport-fm.gr