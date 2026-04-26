ΑΕΚ: Φιλικό τη Δευτέρα με κυπριακή ομάδα στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει ιδανικά τα playoffs, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Ολυμπιακό (0-1) και ΠΑΟΚ (3-0), με αποτέλεσμα να κρατά την τύχη στα χέρια της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η διακοπή, λόγω του τελικού του Κυπέλλου, ήρθε σε ένα σημείο που… κόβει των ρυθμό των «κιτρινόμαυρων» και ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να τον διατηρήσει σε έναν βαθμό.

Κάπως έτσι, αύριο Δευτέρα (27/04) θα διεξαχθεί φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα στην «Allwyn Arena» με αντίπαλο την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα.

Το ματς θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει την ευκαιρία να τεστάρει την ετοιμότητα των περισσότερων ποδοσφαιριστών του ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η κυπριακή ομάδα εξέδωσε και ανακοίνωση για το φιλικό:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Κυριακή 26 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ΑΕΚ Αθηνών.Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας στην ομάδα μας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και την ευκαιρία να δοκιμαστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το σωματείο μας όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αντιμετωπίσει ομάδα τέτοιου βεληνεκούς».