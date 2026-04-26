ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Φιλικό τη Δευτέρα με κυπριακή ομάδα στην Allwyn Arena

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΚ θα δώσει την ερχόμενη Δευτέρα φιλικό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Ε.Ν. Ύψωνα.

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει ιδανικά τα playoffs, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Ολυμπιακό (0-1) και ΠΑΟΚ (3-0), με αποτέλεσμα να κρατά την τύχη στα χέρια της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η διακοπή, λόγω του τελικού του Κυπέλλου, ήρθε σε ένα σημείο που… κόβει των ρυθμό των «κιτρινόμαυρων» και ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να τον διατηρήσει σε έναν βαθμό.

Κάπως έτσι, αύριο Δευτέρα (27/04) θα διεξαχθεί φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα στην «Allwyn Arena» με αντίπαλο την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα.

Το ματς θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει την ευκαιρία να τεστάρει την ετοιμότητα των περισσότερων ποδοσφαιριστών του ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η κυπριακή ομάδα εξέδωσε και ανακοίνωση για το φιλικό:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Κυριακή 26 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ΑΕΚ Αθηνών.Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας στην ομάδα μας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και την ευκαιρία να δοκιμαστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το σωματείο μας όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αντιμετωπίσει ομάδα τέτοιου βεληνεκούς».

Κατηγορίες

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη