Ένα άδοξο τέλος; Ο Σαλάχ πιθανότατα αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ» με σχετική άνεση και έκανε σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πεντάδα της Premier League, η οποία οδηγεί στο ερχόμενο Champions League.

Οι «reds» είχαν «καθαρίσει» το παιχνίδι με δύο γκολ στο πρώτο μέρος, αν και οι «αετοί» μείωσαν στο 70', με ένα γκολ που σήκωσε αρκετή συζήτηση, χωρίς όμως να απειλήσουν για το 2-2.

Το μοναδικό αρνητικό για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, ήταν ο τραυματισμός του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος αστέρας, αποχώρησε στο 59' από τον αγωνιστικό χώρο, εξαιτίας μυικού προβλήματος και χειροκρότησε τους φίλους της Λίβερπουλ έντονα, σαν να ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκε μπροστά τους.

Ο Σαλάχ πιθανότατα αντιλήφθηκε αμέσως ότι ο τραυματισμός του θα τον κρατήσει αρκετό διάστημα εκτός δράσης, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από το «reuters», το οποίο αναφέρει ότι ο αστέρας της Λίβερπουλ θα απουσιάσει για έναν μήνα, έχοντας υποστεί ρήξη οπίσθιου μηριαίου, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Λίβερπουλ δεν έχει επιβεβαιώσει την εν λόγω είδηση, ωστόσο σε περίπτωση που ισχύει, τότε ο Μοχάμεντ Σαλάχ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα των «reds», δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Ένα άδοξο αντίο, με μια αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού. Σίγουρα όχι αυτό που θα ήθελε ή θα περίμενε ο Αιγύπτιος...

Athletiko.gr