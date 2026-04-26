Εξέλιξη με Πολυκάρπου στον Ολυμπιακό, με Νεκτάριο-Κάστρο στον πάγκο

Δεν βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού για τον κρίσιμο αγώνα με τον Εθνικό στο Δασάκι ο προπονητής της ομάδας Κυριάκος Πολυκάρπου.

Την ευθύνη της ομάδας, τόσο στο σημερινό όσο και στα επόμενα ματς μέχρι το τέλος της σεζόν, θα έχουν οι Νεκτάριος Αλεξάνδρου και Έλντερ Κάστρο.

Πάντως, από τον Ολυμπιακό αναφέρουν ότι ο Πολυκάρπου παραμένει στην ομάδα και πως δεν πρόκειται για θέμα παραίτησης.

«Είναι στον Ολυμπιακό 16 χρόνια. Είναι πρακτικό το θέμα ποιοι θα κάτσουν στον πάγκο και θα δίνουν οδηγίες. Το πιο πιθανό να πορευθούμε έτσι, θα δείξει αύριο για τελικές αποφάσεις. Δεν είναι απλά ένας προπονητής που ήρθε έξι μήνες, ένα χρόνο και έφυγε» ανέφερε στη Cytavision ο αναπληρωτής πρόεδρος Πάρης Φωκαϊδης και πρόσθεσε: «Η λύση που μάλλον θα ακολουθήσουμε είναι με Νεκτάριο και Κάστρο. Δεν γνωρίζω τι έγινε προκειμένου να έρθει αυτή η απόφαση. Δεν έγινε κάτι, ο Κυριάκος θα είναι στην ομάδα δεν πρόκειται για θέμα παραίτησης. Όλα γίνονται με γνώμονα τι είναι καλύτερο για την ομάδα».