Έκλεισε νικηφόρα η πρωταθλήτρια της Β' κατηγορίας

Η πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα ολοκλήρωσε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην ποδοσφαιρική περίοδο 2025 - 2026.

Στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας, επικράτησε του ΑΣΙΛ Λύσης με 4-1.

Η Σαλαμίνα έκλεισε τη χρονιά με 76 βαθμούς και ακολουθούν με 53 βαθμούς Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα Πολεμιδιών που ανεβαίνουν επίσης στην Α' Κατηγορία.

Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου (25/04) η Αγία Νάπα νίκησε εκτός έδρας με 3-0 τη Δόξα Κατωκοπιάς.