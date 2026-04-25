Τέλος για Καπαρτή – «Ολοκληρώνεται ένα παιδικό, ρομαντικό και αγνό όνειρο…»

Tην απόφαση όπως κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια πήρε ο Βαλάντης Καπαρτής, γράφοντας ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα παιδικό, ρομαντικό και αγνό όνειρο…

γεμάτο πάθος, ένταση και αγάπη.

Μια διαδρομή χρόνων… γεμάτη στιγμές.

Το ποδόσφαιρο για μένα είναι οι στιγμές.

Στιγμές σιωπής, πίεσης, πόνου, αμφιβολίας.

Στιγμές που παλεύεις για να σταθείς ξανά.

Στιγμές που μετατρέπεις σε χαρά, δικαίωση και εξέλιξη.

Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα.

Για κάθε μάχη, κάθε δυσκολία, κάθε χαμόγελο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου,

σε όλες τις ομάδες, τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους μου…

που με έκαναν καλύτερο κάθε μέρα.

Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι.

Και πάνω απ’ όλα… ευχαριστώ τον Θεό».

