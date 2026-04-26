Σημαντικά νέα για Άρσεναλ και Έζε ενόψει Ατλέτικο και Φούλαμ!

Ο Μικέλ Αρτέτα θέλησε να προλάβει τα χειρότερα όταν κατάλαβε ότι ο Έζε έπρεπε να προφυλαχθεί στο δεύτερο ημίχρονο της νίκης (1-0) επί της Νιούκαστλ.

Ο Άγγλος εξτρέμ έπεσε στο έδαφος, ενημέρωσε για τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε κι αμέσως δόθηκε εντολή για την αλλαγή.

Το ύφος του κόουτς της Άρσεναλ εξ αρχής ήταν καθησυχαστικό, ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής λίγο μετά την αναμέτρηση ανέφερε :

«Είμαι μια χαρά, για προληπτικούς λόγους έφυγα από το παιχνίδι, θα είμαι μια χαρά».

Προφανώς και τίθεται κανονικότατα στη διάθεση του προπονητή του για τον κρίσιμο ευρωπαϊκό ημιτελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης τη νέα εβδομάδα...

