Ζόρικη πρόκριση για τον Άρη με… λύτρωση στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα

Πολύ δύσκολα έκλεισε θέση στους «16» του κυπέλλου Coca – Cola o Άρης.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» βρήκε το γκολ της... λύτρωσης απέναντι στην Ομόνοια 29 Μαΐου στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από την άσπρη βούλα, με τον Κβιλιτάια να είναι εύστοχος και να χαρίζει τη νίκη (2-1).

Ναι μεν για μεγάλο διάστημα ήταν ανώτερος ο Άρης αλλά το γκολ με το οποίο μπήκε μπροστά στο σκορ ήρθε στο 55ο λεπτό με τον Σανέ. Λίγα λεπτά μετά όμως, η Ομόνοια 29Μ «απάντησαν» με τον Μοβσεσιάν στον 64΄ και στο 72΄ αποβλήθηκε ο Γιαγκό.

Εκεί έγιναν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τους παίκτες του Ράτζκοφ που απειλήθηκαν σε κάποιες φάσεις όμως στο 90+4 ο Κβιλιτάια δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα σε ανατροπή που κέρδισε ο Μαγιαμπέλα από τον Καϊάφα. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τον Άρη ανακουφισμένο...

ΑΡΗΣ: Άλβες, Καλούλου, Μουτκέντου, Μάτισικ (46′ Γκόλντσον), Μπουράν, Σανέ, Γιαγκό, Γκάουσταντ (60΄ Μαγιαμπέλα), Μακόσλαντ (60΄ Μοντνόρ), Κακουλλής (46΄Κβιλιτάια), Εφαγκέ (60΄ Νίκολιτς).

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Μαυραντώνης, Καϊάφας, Αριστοτέλους (46′ Παττίχης), Μοβσεσιάν, Ανδρέου, Πατσαλίδης, Ζευκή (66′ Σωτηρίου), Φιακάς (54′ Μοράις), Αγγελή (83΄ Δ. Αβραάμ), Θεμιστοκλέους, Νορούκα.

ΣΚΟΡΕΡ: 55΄ Σανέ, 90+4΄ πέν. Κβιλιτάια / 64΄ Μοβσεσιάν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 30΄ Γιαγκό, 71΄ Γκόλντσον, 87΄ Μουσούντα / 90+5΄ Νορούκα, 90+8΄ Μοβσεσιάν

ΚΟΚΚΙΝΗ: 72΄ Γιαγκό (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β’ Βοηθός: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία