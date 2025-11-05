Άλλες δύο κλείνουν θέση για τους «16»

Στο «Αμμόχωστος», ο ΑΣΙΛ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 19:00, με τους μαυροπράσινους να έχουν την ετικέτα του φαβορί, όπως και η Ομόνοια Αραδίππου, η οποία την ίδια ώρα θα φιλοξενήσει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την Αγία Νάπα.

Να σημειωθεί πως δώδεκα ομάδες έχουν εξασφαλίσει πρόκριση μέσω αγώνων ενώ άλλες τέσσερις προκρίθηκαν χωρίς… ιδρώτα. Πρόκειται για ΑΕΚ, Πάφος FC και Ομόνοια που μετέχουν σε ευρωπαϊκό όμιλο και τον Διγενή Μόρφου που ήταν ο τυχερός της κλήρωσης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και πρόγραμμα:

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Ακρίτας Χλ. - Δόξα 5-2

E.N. Ύψωνα - Νέα Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέναλτι)

Ένωση - Χαλκάνορας 2-0

Άρης - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 5-0

Αχ./ Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρ. 0-2

ΜΕΑΠ - Απόλλων 1-5

Τετάρτη 05/11

17:00 ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός

17:00 Ομόνοια Αρ.- Αγία Νάπα

Τετάρτη 03/12

17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας

19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση