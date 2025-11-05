ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλες δύο κλείνουν θέση για τους «16»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άλλες δύο κλείνουν θέση για τους «16»

Προς την ολοκλήρωση της οδεύει η α΄ φάση του Κυπέλλου Coca-Cola, αφού δώδεκα ομάδες έχουν βρει κάτοχο για τους «16», ενώ μέσα από δύο σημερινές αναμετρήσεις θα γίνουν γνωστές ακόμη δύο.

Στο «Αμμόχωστος», ο ΑΣΙΛ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 19:00, με τους μαυροπράσινους να έχουν την ετικέτα του φαβορί, όπως και η Ομόνοια Αραδίππου, η οποία την ίδια ώρα θα φιλοξενήσει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την Αγία Νάπα.

Να σημειωθεί πως δώδεκα ομάδες έχουν εξασφαλίσει πρόκριση μέσω αγώνων ενώ άλλες τέσσερις προκρίθηκαν χωρίς… ιδρώτα. Πρόκειται για ΑΕΚ, Πάφος FC και Ομόνοια που μετέχουν σε ευρωπαϊκό όμιλο και τον Διγενή Μόρφου που ήταν ο τυχερός της κλήρωσης.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και πρόγραμμα:

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Ακρίτας Χλ. - Δόξα 5-2

E.N. Ύψωνα - Νέα Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέναλτι)

Ένωση - Χαλκάνορας 2-0

Άρης - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 5-0

Αχ./ Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρ. 0-2

ΜΕΑΠ - Απόλλων 1-5

Τετάρτη 05/11

17:00 ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός

17:00 Ομόνοια Αρ.- Αγία Νάπα

Τετάρτη 03/12

17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας

19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση 

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έπιασε τις Μπάγερν και Άρσεναλ η Ίντερ, ρεκόρ ο Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ CHAMPIONS LEAGUE: Η θέση της Πάφος FC και οι αγώνες που έχει στη συνέχεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Βελιγράδι...

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα πανηγύρια μετά την τεράστια νίκη της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εύκολη ευρωπαϊκη πρόκριση για την Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα της ιστορικής νίκης της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μετά την Ανόρθωση, δις τον ΑΠΟΕΛ και η Πάφος FC κέρδισε Ισπανούς - Πρώτη στο Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπολογιζαν κάποια αλλά ήδη «τσέπωσαν» 3,5 εκατομμύρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Πάφος FC «τορπίλισε» το κίτρινο υποβρύχιο και πέτυχε ιστορική νίκη στο Champions League!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Συναρπαστική μάχη με ήττα στο φινάλε για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα» - Τι είπε για Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρίτωσε το... κακό για τον Κεραυνό με βαριά ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση και δύσκολα προκρίνεται...

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με κεφαλιά του Λουκάσεν η Πάφος FC κάρφωσε τη Βιγιαρεάλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίζουν στον Απόλλωνα… στην κερκίδα για το Πάφο FC-Βιγιαρεάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη