Πάλεψε αλλά ηττήθηκε η Εθνική Γυναικών από τη Ρουμανία

Η ομάδα μας προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό, χάνοντας τελικά με 75-62, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και παρότι η Ρουμάνικη ομάδα, είχε ξεφύγει με διαφορές 15 και 19 πόντων, η ομάδα μας συνέχισε να παλεύει ως το τέλος, αν και δεν έφθασε στην ανατροπή.

Στο ημίχρονο, η Ρουμανία είχε προηγηθεί με 42-31.

Δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές η αναμέτρηση για την Εθνική μας, καθώς μετά το αρχικό 2-0, η Ρουμανία με 15-0 σερί προσπέρασε με 15-2, κάτι που συνέβη στο 5` και επομένως, η κατάσταση είχε δυσκολέψει από την αρχή για τη δική μας ομάδα.

Στη συνέχεια η ομάδα μας βρήκε κάποιες λύσεις στην επίθεση, για να μειώσει κάπως, αλλά με τη διαφορά να κυμαίνεται σταθερά γύρω από το +10, πάντα για την Εθνική Ρουμανίας.

Όμως στα τελικά χρονικά σημεία της 1ης περιόδου, η Εθνική μας βελτιωμένη σε άμυνα και επίθεση, μείωσε σε 20-14, που ήταν το αποτέλεσμα στο 10`.

Συνεχίζοντας να βελτιώνεται η Εθνική μας, κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στο -4 (23-19), λίγο μετά το 12` και ενώ λίγο πιο μετά, η διαφορά μειώθηκε στο τρίποντο (24-21).

Η Ακαθιώτου, έδινε συνέχεια λύσεις στην επίθεση για την ομάδα μας.

Στα επόμενα χρονικά σημεία, η διαφορά κυμαινόταν από τους 4 ως τους 6 πόντους για την Εθνική Ρουμανίας, η οποία όμως λίγο πριν το 18`, άνοιξε τη διαφορά στο +14, όταν προηγήθηκε με 40-26.

Η Ρουμανία προηγήθηκε στο ημίχρονο με 42-31.

Στο +18 (49-31) βρέθηκε η Ρουμάνικη ομάδα όταν ξεκίνησε η 3η περίοδος και έτσι η Εθνική μας, καλείτο από νωρίς να δείξει αντίδραση, την οποία και εκδήλωσε με 6-0 σερί, που απέφερε τη μείωση στο -12 (49-37).

Στη συνέχεια και οι δυο ομάδες είχαν άστοχες προσπάθειες και έτσι η διακύμανση δεν παρουσίασε κάποιαν αξιόλογη μεταβολή.

Στο 26` η Ρουμανία ήταν μπροστά με 50-39, αλλά λίγο μετά η ομάδα μας μείωσε σε 50-41, αναζωπυρώνοντας της ελπίδες της για ανατροπή.

Ωστόσο στο 30`, η Ρουμανία προηγήθηκε με 53-41.

Στις αρχές της 4ης περιόδου η Ρουμανία άνοιξε τη διαφορά στο +19 (63-44) και πλέον ήταν σύμμαχος της και το χρονόμετρο μιας και δεν απέμενε αρκετός χρόνος αντίδρασης για τη δική μας Εθνική, που ωστόσο συνέχιζε την προσπάθεια της.

Έτσι χάριν στους πόντους της Πάγκαλος, της Πηλακούτα και της Raca, μείωσε σε 63-49 στο 35` και λίγο αργότερα μείωσε και στο -10 (68-58), αλλά στο τέλος η Εθνική Ρουμανίας έφθασε στη νίκη με 75-62.

*Στην άλλη αναμέτρηση του 3ου ομίλου, η Πολωνία κέρδισε εκτός έδρας την προσεχή αντίπαλο της Εθνικής μας, με 62-55.

Δεκάλεπτα: 14-20, 31-42, 41-53, 62-75.

Κύπρος (Γιώργος Παλάλας): Ακαθιώτου 13 (1), Κυπριανού, Παπαδούρη 1, Πηλακούτα 12, Κασάπη 4, Πάγκαλος 17, Raca 10 (2), Παπαϊωάννου, Chenaklieva 3 (1), Παπάλλα 2, Στυλιανίδη, Οικονομίδου.

Ρουμανία (Catalin Tanase): Vijiogne 12, Nan 8, Valcea 2, Catinean 10 (2), Armanu 11 (2), Irimia 10 (2), Croitoru, Orban 2, Ivan 5, Bobar 9 (1), Panait 2, Manea 4.

Βρείτε εδώ τα στατιστικά:

https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-womens-eurobasket-2027-qualifiers/games/129021-CYP-ROU#boxscore