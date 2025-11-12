ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα στην Κροατία για τον Κεραυνό από την Τσεντεβίτα

Tην ήττα με 85-68 από την Τσεντεβίτα Τζούνιορ δέχθηκε ο Κεραυνός, για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Για το συγκρότημα του Στροβόλου κορυφαίος ήταν ο Darnell Edge με 25 πόντους, 5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η Τσεντεβίτα Τζούνιορ με το δίποντο του Ivancic και το τρίποντο του Allen-Williams πέτυχε το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού, με τον Κεραυνό να βάζει το πρώτο καλάθι με τον Σάιμον Μιχαήλ στο 4' (5-2). Η μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο έφθασε στους πέντε πόντους, όπως ήταν και μισό λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου μετά το καλάθι του Allen-Williams (14-9), για να ακολουθήσει το δίποντο από τον Huntley-Hatfield (14-11).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με σερί έξι πόντων στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου και με δίποντο του Zemljic ήταν μπροστά με 20-11, καταφέρνοντας στο 14' με το δίποντο του Brzoja να ανεβάσει τη διαφορά στους 11 πόντους (24-13). Στα ίδια επίπεδα ήταν η διαφορά και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που έκλεισε με το δίποντο του Williams για τον Κεραυνό (36-24).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Κροάτες πετυχαίνοντας δέκα πόντους περισσότερους από την ομάδα του Στροβόλου, άνοιξαν την ψαλίδα του σκορ στο 64-42, με τους «ερυθροκίτρινους» να μειώνουν κατά πέντε πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο για να σχηματιστεί το τελικό 85-68.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-11, 36-24, 64-42, 85-68

Τσεντεβίτα (Vladimir Anzulovic)

Stojic 3 (1), Gainey 13 (2), Karacic 7 (1), Allen-Williams 19 (5), Sare 7 (1), Brzoja 6, Zemljic 7 (1), Subasic 5 (1), Daniels 14 (1), Ivancic 4

Κεραυνός (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Ηuntley-Hatfield 10, Edge 25 (5), Τρετιακόφ, Μιχαήλ 2, Στυλιανού 3, Κουμής 7, Παυλίδης, Williams 10.

*Βρείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα*

