ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

Δεν τα κατάφερε η Πετρολίνα ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα με την Aliaga Petkimspor.

Ηττήθηκε με 101-58, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΚ μπήκε μπροστά στο σκορ, με τον Βαρσός να ευστοχεί σε τρίποντο και αργότερα με lay up να βάζει μπροστά την ομάδα του με 5-2 στο 3’. Το παιχνίδι ήταν ισόπαλο 7-7, ενώ με 8 σερί πόντους η Aliaga Petkimspor έκανε το 15-7 στο 6’.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς στη δεύτερη περίοδο και ήταν πιο επιθετικοί. Η διαφορά ανέβηκε στο +20 στο 17, ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 51-20. Η ομάδα του Κιτίου προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, με τον Γιανναρά να πετυχαίνει τρίποντο για το 65-33 στο 27’. Οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη δεν τα έβαλαν κάτω μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, όμως η αντίπαλη ομάδα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και πήρε τη νίκη με 101-58.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-20, 73-42, 101-58

Aliaga Petkimspor (Ozhan Civgin): Guler 2, Whittaker 4, Efianayi 26(6), Franke 15(1), Blumbergs 11(2), Kurtuldum 5, Sonsirma 1, Kaba, Sav 12(2), Sajus 8, Floyd 10, Scrubb 7(1)

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 11, Cooper 4, Γιανναράς 8(2), Βάρσος 5(1), Λοϊζίδης, Nottage 9(1), Μckinnis 6, Hunt 6, Παντελή 2, Diggs 7(1)

Βρείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ατρόμητος: Αποχαιρέτησε παίκτες και σταφ ο Βόκολος - Συνεχίζεται η αναζήτηση αντικαταστάτη από το εξωτερικόΤον οργανισμό του Ατρομήτου αποχαιρέτησε ο Λεωνίδας Βόκολος.

Ελλάδα

|

Category image

Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Έβανς η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις - Ξανά εκτός Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νίκη με ανατροπή από τον Οζέ-Αλιασίμ

Τένις

|

Category image

Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Πλήρωσε» με πρόστιμο τις... φωνές της η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλεις απόκρουση σε πέναλτι; Ταλιχμανίδης είναι για σένα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή του Τζέραρντ στους πάγκους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ζεστή υποδοχή για την επιστροφή του Κακόριν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σταματημένο ρολόι: Η επανάσταση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο Πολονάρα επέστρεψε σπίτι στην οικογένειά του!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Άλβαρες ξεπέρασε Μέσι και Αγκουέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όταν αξιοποιείς την έδρα σου στο έπακρο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σκαριόλο για Χεζόνια: «Έχει ένα πρόβλημα στην πλάτη, ελπίζω να είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη