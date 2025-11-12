Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

Ηττήθηκε με 101-58, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΚ μπήκε μπροστά στο σκορ, με τον Βαρσός να ευστοχεί σε τρίποντο και αργότερα με lay up να βάζει μπροστά την ομάδα του με 5-2 στο 3’. Το παιχνίδι ήταν ισόπαλο 7-7, ενώ με 8 σερί πόντους η Aliaga Petkimspor έκανε το 15-7 στο 6’.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς στη δεύτερη περίοδο και ήταν πιο επιθετικοί. Η διαφορά ανέβηκε στο +20 στο 17, ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 51-20. Η ομάδα του Κιτίου προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, με τον Γιανναρά να πετυχαίνει τρίποντο για το 65-33 στο 27’. Οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη δεν τα έβαλαν κάτω μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, όμως η αντίπαλη ομάδα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και πήρε τη νίκη με 101-58.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-20, 73-42, 101-58

Aliaga Petkimspor (Ozhan Civgin): Guler 2, Whittaker 4, Efianayi 26(6), Franke 15(1), Blumbergs 11(2), Kurtuldum 5, Sonsirma 1, Kaba, Sav 12(2), Sajus 8, Floyd 10, Scrubb 7(1)

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 11, Cooper 4, Γιανναράς 8(2), Βάρσος 5(1), Λοϊζίδης, Nottage 9(1), Μckinnis 6, Hunt 6, Παντελή 2, Diggs 7(1)

Βρείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ