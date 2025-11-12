Η 11άδα ξεκινάει πάντα με Κέλερ!

Ο Στέφαν Κέλερ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε βασικός και στα δέκα παιχνίδια πρωταθλήματος της ΑΕΛ, κερδίζοντας μία θέση στο κέντρο της αμυντικής γραμμής των γαλαζοκιτρίνων. Ο 24χρονος αμυντικός μετράει φουλ 90λεπτα στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, ενώ έχει και το απόλυτο των συμμετοχών στους φετινούς αγώνες της ομάδας της Λεμεσού, καθώς έπαιξε ως αλλαγή στο ματς κυπέλλου απέναντι στον Εθνικό Λατσιών.

Πέραν του Κέλερ, άλλοι δυο ποδοσφαιριστές κατέγραψαν χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιχνίδια. Αυτοί είναι οι Νταβόρ Ζντραφκόσκι και Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς. Αμφότεροι έχουν οκτώ συμμετοχές ως βασικοί (επτά στο πρωτάθλημα, μία στο κύπελλο) και τρεις ως αλλαγή.

Μονάχα ένα παιχνίδι, για διάφορους λόγους, έχασαν οι Κονσεϊσάο, Νατέλ, Σινγκ, Φεριέρ και Φορεστιέρι. Για τον πρώτο αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι δεύτερος σε συμμετοχές ως βασικός στο πρωτάθλημα, καθώς πήρε οκτώ φορές φανέλα βασικού, ενώ σε ένα (με Πάφο FC) πέρασε ως αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όπως είχε συμβεί και στο ματς κυπέλλου με τον Εθνικό Λατσιών.