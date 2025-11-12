Ατρόμητος: Αποχαιρέτησε παίκτες και σταφ ο Βόκολος

Στην προπόνηση του Ατρομήτου βρέθηκε την Τετάρτη (12/11) ο Λεωνίδας Βόκολος προκειμένου να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τους μέχρι πρότινος παίκτες του, οι οποίοι επέστρεψαν στη δουλειά μετά από διήμερο ρεπό.

Ο Έλληνας τεχνικός, που από τη Δευτέρα (9/11) αποτελεί παρελθόν από τους Περιστεριώτες, μιλώντας με τους ποδοσφαιριστές και το υπόλοιπο σταφ στα αποδυτήρια, τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαν από το καλοκαίρι. Το «παρών», πέρα από τους συνεργάτες του (Κολτσίδας και Ετσεμέντι), έδωσε και ο Τεχνικός Διευθυντής του κλαμπ, Γιάννης Αγγελόπουλος, τον οποίο ευχαρίστησε όπως και τον Γιώργο Σπανό για το εν λόγω διάστημα της κοινής τους πορείας. Άλλωστε, στον Ατρόμητο έχουν να λένε τα καλύτερα για το ήθος και τον επαγγελματισμό του 55χρονου προπονητή.

