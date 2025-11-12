Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

*Καταγγελία του Διαιτητή Δημήτρη Σολωμού κατά του OFORI RICHARD, ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/01.11.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά κατά του DE IRIONDO MANUEL IGNACIO, ποδοσφαιριστή του σωματείου FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y. που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά προς αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y. – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/02.11.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Νεοφύτου κατά του Λούκα Σακκά, ποδοσφαιριστή του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/01.11.2025 (7η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Διομήδη Κυπριανού κατά του Βενιζέλου Τζιαμπάζη Βοηθού Προπονητή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες με φωνές και χειρονομίες προς το Α’ Βοηθό και το Διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΣΙΛ Λύσης – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/29.10.2025 (5η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία της Διαιτητή Σταύρου Συμεού κατά του Στέλιου Τράττου Προπονητή της ΑΕΠ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας /01.11.2025 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Σπύρου κατά του Δημήτρη Ανδρέου Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας – ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας/01.11.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Ανδρέου κατά του Ευάγγελου Χατζηαναστάση Λοιπό Προσωπικό της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες και χτύπημα στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/01.11.2025 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Σίμου Κουσιάππα κατά του Αντρέα Λευρεντίου, γυμναστή της ΑΕΖ Ζακακίου που αποβλήθηκε γιατί κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, και ενώ οι διαιτητές πήγαιναν στα αποδυτήρια (στην φυσούνα) έβρισε τον διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/01.11.2025 (7η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Σίμου Κουσιάππα κατά του Ραφαήλ Αναστασίου, ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/01.11.2025 (7η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Δήμου Χατζηγεωργίου κατά του Βενιζέλου Συγκρασίδη, προπονητή τερματοφυλάκων της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε γιατί μετά την επίτευξη τέρματος της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκε προς το μέρος του πρώτου βοηθού με έντονο ύφος και έσπρωξε τον διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/29.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός μέχρι τις 28 Απριλίου 2026.

Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Super-Cup περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – ΑΕΚ Λάρνακας/30.10.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/31.10.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του Β ημιχρόνου κατά 2.5’ λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/01.11.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – ΑΕΛ Λεμεσού/02.11.2025 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων στο αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για είσοδο φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – ΑΕΛ Λεμεσού/02.11.2025 (9η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων στο αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδα κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για φτύσιμο από οπαδό της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που είχε στόχο τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: v

(2) του ΣΩΦΡΟΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ Προπονητή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα κατά την αποχώρηση της διαιτητικής ομάδας από τον αγωνιστικό χώρο (διαμαρτυρόταν έντονα προς το μέρος του διαιτητή) κατά παράβαση του άρθρων 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας/02.11.2025 (9η αγωνιστική).