Οι 4+10 ομάδες που έκλεισαν θέση στους «16» - Το πανόραμα του κυπέλλου Coca - Cola

Μόνο δύο εισιτήρια έχουν απομείνει να βρουν κάτοχο για τους «16» του Coca - Cola , μετά τις προκρίσεις του Ολυμπιακού και της Ομόνοιας Αραδίππου επί ΑΣΙΛ και Αγίας Νάπας αντίστοιχα, στα παιχνίδια που έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης (05/11). Οι δύο ομάδες της Α΄ Κατηγορίας θα βρεθούν έτσι στη β΄ φάση της διοργάνωσης.

Το παζλ θα συμπληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου όταν θα διεξαχθούν οι άλλες δύο αναμετρήσεις, στα οποία φαβορί είναι και πάλι οι ομάδες της Α΄ Κατηγορίας.

Δέκα ομάδες έχουν εξασφαλίσει πρόκριση μέσω αγώνων ενώ άλλες τέσσερις θα μπουν στον... χορό στη β΄ φάση. Πρόκειται για ΑΕΚ, Πάφος FC και Ομόνοια που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό όμιλο αλλά και τον τυχερό της κλήρωσης, Διγενής Μόρφου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ 1-1 (1-2 στην παράταση)

Ακρίτας Χλώρακας - Δόξα Κατωκοπιάς 5-2

E.N. Ύψωνα - Νέα Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέναλτι)

Ένωση - Χαλκάνορας 2-0

Άρης Λεμεσού - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 5-0

Αχ./Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-2

ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου - Απόλλων Λεμεσού 1-5

ΑΣΙΛ Λύσης - Ολυμπιακός 0-2

Ομόνοια Αραδίππου - Αγία Νάπα 4-0

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου

17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας («Αμμόχωστος»)

19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση («Αντώνης Παπαδόπουλος»)