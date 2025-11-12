«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Κέιν για αντι-Λεβαντόφσκι και είναι έτοιμη να πληρώσει την ρήτρα του»

Έχει... σπάσει τα κοντέρ (και) τη φετινή σεζόν. Ο Χάρι Κέιν αποτελεί έναν από τους κορυφαίους - αν όχι τον κορυφαίο - επιθετικό στην Ευρώπη και διανύει εξαιρετική περίοδο με την Μπάγερν Μονάχου.

Πρόσφατα κατέρριψε ένα απίθανο ρεκόρ που κατείχαν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρλινγκ Χάαλαντ, φτάνοντας τα 100 γκολ με τη νέα του ομάδα σε 104 παιχνίδια, κάτι που οι δύο προαναφερθέντες χρειάστηκαν 105 συμμετοχές για να πετύχουν. Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να επενδύσει σε έναν νέο επιθετικό το ερχόμενο καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Λεβαντόφσκι και έχει τοποθετήσει τον Άγγλο φορ στην κορυφή της λίστας των στόχων της, σύμφωνα με την «The Guardian», τονίζοντας πως οι νταμπλούχοι Ισπανίας είναι έτοιμοι να πληρώσουν την ρήτρα αξίας 65 εκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του.

