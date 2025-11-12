ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάμιλτον και Λεκλέρ απάντησαν στον πρόεδρο της Ferrari έπειτα από την κριτική που δέχθηκαν

Οι δυο οδηγοί της Scuderia επέλεξαν να απαντήσουν στον Τζον Έλκαν, έπειτα από το αποτέλεσμα στο grand prix της Βραζιλίας.

Το grand prix της Βραζιλίας έληξε άδοξα για τη Ferrari, καθώς κανένας από τους δυο οδηγούς δεν κατάφερε να τερματίσει, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.

Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε μια λάθος κίνηση και έχασε για λίγο τον έλεγχο του μονοθεσίου του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το όχημα του να πέσει πάνω στη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ και τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι. Έτσι, ο Μονεγάσκος πιλότος αποσύρθηκε νωρίς από τον αγώνα και έφυγε από το «Ιντερλάγκος» με 0 βαθμούς.

Η ατυχία συνεχίστηκε και με τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος αποκόμισε μια ζημία στην SF-25 του, έπειτα από επαφή που είχε στους πρώτους γύρους του grand prix. Παρότι μπήκε στα pit ώστε να αντικαταστήσει το μπροστά φτερό, η ζημιά στο δάπεδο του μονοθέσιου δεν τον άφησε να συνεχίσει και έτσι η Ferrari τον απέσυρε από την πίστα.

Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία εντός της ομάδας, καθώς η Scuderia βρισκόταν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών και μετά τη Βραζιλία έπεσε στην τέταρτη. Η αντίδραση από το Μαρανέλο δεν άργησε να έρθει, καθώς ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, τα... έψαλε σε Χάμιλτον και Λεκλέρ. Τα αποτελέσματα αμφότερων των οδηγών έχουν εκνευρίσει τον Έλκαν, ο οποίος έστειλε άμεσο μήνυμα στους δυο πιλότους, αναφέροντας: «Χάμιλτον και Λεκλέρ πρέπει να μιλούν λιγότερο και να επικεντρωθούν στην οδήγηση».

Η απάντηση των Χάμιλτον και Λεκλέρ

Δεν άργησε φυσικά να έρθει και η απάντηση από τον Μονεγάσκο και από τον Βρετανό, οι οποίοι, με σχετική ανάρτηση στον προσωπικό τους λογαριασμό στα social media, απολογήθηκαν για τα αποτελέσματα και ανέφεραν ότι θα επιστρέψουν δριμύτεροι στα επόμενα grand prix.

«Στηρίζω την ομάδα μου. Στηρίζω τον εαυτό μου. Δεν θα τα παρατήσω. Ούτε τώρα, ούτε τότε, ούτε ποτέ. Ευχαριστώ, Βραζιλία, πάντα», ήταν τα λόγια του Λιούις Χάμιλτον στο X.

 

Διαβαστε ακομη