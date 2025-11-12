ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

Ένας από τους στόχους του προπονητή του Απόλλωνα, Σωφρόνη Αυγουστή, στα επόμενα παιχνίδια είναι να δημιουργήσει ένα καλό σερί νικών, ώστε η ομάδα να ψαλιδίσει κι άλλο τη διαφορά από τις πρώτες θέσεις. Για να συμβεί αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να σταθεροποιήσει την απόδοσή της.

Η αλήθεια είναι ότι απέναντι στην ΑΕΚ, παρά την ήττα, οι κυανόλευκοι παρουσίασαν καλό πρόσωπο, όπως βεβαίως και με τον Εθνικό. Το ζητούμενο τώρα είναι να δείξουν συνέπεια στα δύο επόμενα δύσκολα παιχνίδια με Ομόνοια και ΑΕΛ, αποφεύγοντας την επιστροφή στις μέτριες εμφανίσεις και στα αρνητικά αποτελέσματα.

Το ματς απέναντι στους πράσινους της Λευκωσίας είναι από τα πιο απαιτητικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα, όμως της προσφέρεται η ευκαιρία να αποδείξει τα βήματα προόδου που έχει κάνει. Απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, το σύνολο του Αυγουστή καλείται να πετύχει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι στην έδρα του. Γι’ αυτό, στο διάστημα που ακολουθεί μέχρι τις 23/11 (19:00), ο Κύπριος τεχνικός θα δουλέψει σε διάφορους τομείς, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη.

Στη διάθεσή του για το ντέρμπι με την Ομόνοια θα βρίσκεται και ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή των κίτρινων καρτών στον αγώνα με την ΑΕΛ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ατρόμητος: Αποχαιρέτησε παίκτες και σταφ ο Βόκολος - Συνεχίζεται η αναζήτηση αντικαταστάτη από το εξωτερικόΤον οργανισμό του Ατρομήτου αποχαιρέτησε ο Λεωνίδας Βόκολος.

Ελλάδα

|

Category image

Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Έβανς η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις - Ξανά εκτός Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νίκη με ανατροπή από τον Οζέ-Αλιασίμ

Τένις

|

Category image

Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Πλήρωσε» με πρόστιμο τις... φωνές της η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλεις απόκρουση σε πέναλτι; Ταλιχμανίδης είναι για σένα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή του Τζέραρντ στους πάγκους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ζεστή υποδοχή για την επιστροφή του Κακόριν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σταματημένο ρολόι: Η επανάσταση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο Πολονάρα επέστρεψε σπίτι στην οικογένειά του!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Άλβαρες ξεπέρασε Μέσι και Αγκουέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όταν αξιοποιείς την έδρα σου στο έπακρο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σκαριόλο για Χεζόνια: «Έχει ένα πρόβλημα στην πλάτη, ελπίζω να είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη