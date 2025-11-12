Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

Ένας από τους στόχους του προπονητή του Απόλλωνα, Σωφρόνη Αυγουστή, στα επόμενα παιχνίδια είναι να δημιουργήσει ένα καλό σερί νικών, ώστε η ομάδα να ψαλιδίσει κι άλλο τη διαφορά από τις πρώτες θέσεις. Για να συμβεί αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να σταθεροποιήσει την απόδοσή της.

Η αλήθεια είναι ότι απέναντι στην ΑΕΚ, παρά την ήττα, οι κυανόλευκοι παρουσίασαν καλό πρόσωπο, όπως βεβαίως και με τον Εθνικό. Το ζητούμενο τώρα είναι να δείξουν συνέπεια στα δύο επόμενα δύσκολα παιχνίδια με Ομόνοια και ΑΕΛ, αποφεύγοντας την επιστροφή στις μέτριες εμφανίσεις και στα αρνητικά αποτελέσματα.

Το ματς απέναντι στους πράσινους της Λευκωσίας είναι από τα πιο απαιτητικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα, όμως της προσφέρεται η ευκαιρία να αποδείξει τα βήματα προόδου που έχει κάνει. Απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, το σύνολο του Αυγουστή καλείται να πετύχει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι στην έδρα του. Γι’ αυτό, στο διάστημα που ακολουθεί μέχρι τις 23/11 (19:00), ο Κύπριος τεχνικός θα δουλέψει σε διάφορους τομείς, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη.

Στη διάθεσή του για το ντέρμπι με την Ομόνοια θα βρίσκεται και ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή των κίτρινων καρτών στον αγώνα με την ΑΕΛ.