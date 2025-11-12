ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ήττα στην Ισπανία ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ανόρθωσης απέναντι στη Σαραγόσα

Με ήττα ολοκληρώθηκε στην Ισπανία η προσπάθεια της Ανόρθωσης απέναντι στη Σαραγόσα, στην αναμέτρηση που ήταν για τον 8ο όμιλο στην 1η φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup.

Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε η Ανόρθωση έχασε με 89-61 και ενώ στο ημίχρονο η Σαραγόσα είχε προηγηθεί με 45-24.

Για την Ανόρθωση απομένει η εντός έδρας αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης, με την Ουγγρική Szombathely, για να ολοκληρωθεί η φετινή προσπάθεια της στο FIBA Europe Cup.

Η Σαραγόσα πραγματοποίησε δυναμικό μπάσιμο στην αναμέτρηση και κατά την 1η περίοδο, επικρατώντας και στις δυο πλευρές του γηπέδου, με την πάροδο του χρόνου άνοιγε συνεχώς τη διαφορά.

Η Ανόρθωση προσπάθησε να δείξει αντίδραση χωρίς όμως αποτέλεσμα και έτσι στο 10`, η Σαραγόσα προηγήθηκε με 27-9.

Ωστόσο στην αρχή της 2ης περιόδου η Κυπριακή ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά και έτσι έριξε τη διαφορά στο -9, όταν μείωσε σε 29-20, όντας βελτιωμένη και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Στη συνέχεια όμως η Σαραγόσα ήταν και πάλι καλύτερη και έτσι ανέβασε ξανά τη διαφορά, που είχε φθάσει και στο +21 (41-20), για να προηγηθεί στο ημίχρονο με 45-24.

Στην 3η περίοδο η Ανόρθωση παρουσίασε αισθητή βελτίωση στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου και περιόρισε την Ισπανική ομάδα, που ωστόσο κρατούσε τη διαφορά κοντά στο +20.

Σε γενικές γραμμές ο ρυθμός ήταν αργός κατά την 3η περίοδο, αλλά με την Ανόρθωση να συνεχίζει να παλεύει και ενώ με την ολοκλήρωση της, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 61-43.

Κατά την 4η περίοδο και λίγο μετά το ξεκίνημα της, η Σαραγόσα είχε επιβάλει έναν γρήγορο ρυθμό, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξει και πάλι τη διαφορά, της οποίας η τιμή ανέβηκε στο +27 (79-52).

Κάπου εδώ όλα είχαν κριθεί και με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η Σαραγόσα έφθασε στη νίκη με 89-61.

Δεκάλεπτα: 27-09, 45-24, 61-43, 89-61.

Σαραγόσα (Jesus Ramirez): Robinson 8 (2), Spissu 5 (1), Stevenson 6 (2), Yusta 12 (1), Langarita 3 (1), Gonzalez 10 (2), Fernandez 12 (1), Lukic 3 (1), Soriano 10, Rodriguez 2, Savkov 3 (1), Traore 15.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 17 (2), Αγαθόκλη 3 (1), Johansson 6 (2), Τομπάζος, Ιωαννίδης, Kuany 5, Μαραγκός 13 (1), Garcia 7 (2), Muosa 6, Christensen 4.

Βρείτε εδώ τα στατιστικά:

https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-europe-cup-25-26/games/128788-CZGZ-ANO#boxscore

Με ήττα στην Ισπανία ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ανόρθωσης απέναντι στη Σαραγόσα

