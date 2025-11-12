Αγωνία για Έβανς στον Ολυμπιακό, φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο!

Το εύθυμο κλίμα για τη μεγάλη επιστροφή του Κίναν Έβανς στη δράση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πάγωσε γρήγορα στο ΣΕΦ...

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος μετά από ένα δίλεπτο στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, στην πρώτη του συμμετοχή με τους «ερυθρόλευκους» στην Euroleague.

Ο Έβανς αναμένεται φυσικά να υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις, ωστόσο στο στρατόπεδο των πρωταθλητών υπάρχουν φόβοι ότι ο 29χρονος γκαρντ έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, στον οποίον είχε τραυματιστεί και παλαιότερα, όταν αγωνιζόταν στους Λιθουανούς.

Ο γκαρντ των Πειραιωτών διακομίστηκε μετά τον τραυματισμό του στο Ιατρικό Ψυχικού, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

sportfm.gr