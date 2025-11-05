Πρόκριση χωρίς πολύ... ιδρώτα για Ολυμπιακό και Ομόνοια Αραδίππου

Δεν συνάντησαν δυσκολίες οι δύο ομάδες της Α΄ Κατηγορίας ώστε να τσεκάρουν εισιτήριο πρόκρισης στους «16» του κυπέλλου Coca - Cola. O Oλυμπιακός επικράτησε με 2-0 του ΑΣΙΛ στο «Αμμόχωστος» ενώ πολύ πιο εύκολα η Ομόνοια Αραδίππου πέρασε το εμπόδιο της Αγίας Νάπας, επικρατώντας με 4-0.

Οι μαυροπράσινοι φρόντισαν από νωρίς να γείρουν την πλάστιγγα προς το μέρος τους στο ματς με την προσφυγική ομάδα, καθώς πήραν προβάδισμα με τον Ίντζια στο 9ο λεπτό για να δώσει τη χαριστική βολή ο Ίντζια στο 67΄.

Τα «περιστέρια» με τον Γιανσάν (35΄, 56΄) να ανοίγει και να κλείνει στο σκορ και τους Κανό (39΄ ) και Καλλή (54΄), καθάρισαν με συνοπτικές διαδικασίες το ματς με την Αγία Νάπα.