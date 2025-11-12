Τέλος και επίσημα από τον Πανσερραϊκό ο Μπάτσι

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού αποτελεί ο Κριστιάνο Μπάτσι και επίσημα.

Η ομάδα των Σερρών βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετρώντας μόλις μια νίκη και συνολικά 5 πόντους. Με μια λυτή ανακοίνωση, ο Πανσερραϊκός γνωστοποίησε το τέλος του 50χρονου Ιταλού.

H ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Κριστιάνο Μπάτσι».

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο Μπάτσι έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη Τοντέλα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, ενώ οι Σερραίοι πρέπει άμεσα να βρουν τον αντικαταστάτη του, με τον Αλέξανδρο Βεργώνη να είναι ο υπηρεσιακός προπονητής από την προηγούμενη αγωνιστική.

