Νίκησε... σβηστά o Oλυμπιακός, αλλά «πάγωσε» με τον Έβανς

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους στη φετινή σεζόν, είχαν τον απόλυτο έλεγχο και μεγάλες υπέρ τους διαφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας τελικά την άνετη νίκη με 95-78, για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Μελανό σημείο για τους Πειραιώτες ο νέος τραυματισμός του Κίναν Έβανς, ο οποίος τραυματίστηκε λίγα λεπτά αφότου πάτησε στο παρκέ για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Κορυφαίος για την ομάδα του Μπαρτζώκα ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (6/9 δίποντα, 5/9 τρίποντα), εξαιρετικός ξανά ο Μιλουτίνοφ με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, πλησίασε το double-double και ο Βεζένκοφ (13π, 8 ριμπ). Σημαντική η συνεισφορά του Γουόκαπ, είχε 9 πόντους, 4 ασίστ και πολλές άμυνες στον Φρανσίσκο.

Ο Ντόρσεϊ συνέχισε το... βιολί του, διαμορφώνοντας το 77-56 με νέο του τρίποντο, ενώ ο Ολυμπιακός δεν χαλάρωσε και διατήρησε τη συγκέντρωσή του σε υψηλά επίπεδα, μην επιτρέποντας στην αντίπαλό του να κάνει σκέψεις αντεπίθεσης. Ο Ντόρσεϊ έβαλε μέχρι τρίποντο και φάουλ για το 86-63, ενώ το τελικό 95-78 ήρθε εύκολα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος χαμογελά για τη νίκη που συνοδεύτηκε με επιβλητική εμφάνιση, αλλά ανησυχεί για την κατάσταση του Κίναν Έβανς.

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας στη διάθεσή του τον Νιλικίνα, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στους οπίσθιους μηριαίους, αλλά αναμένεται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για το επερχόμενο ματς με την Ολίμπια. Εκτός δωδεκάδας έμειναν επίσης οι , μαζί με τον σταθερά απόντα Φαλ. Από την άλλη, ο Μασιούλης επέλεξε τους Φρανσίσκο, Μπραζντέικις, Ουλανόβας, Μπουτκεβίτσιους και Τουμπέλις για την αρχική του πεντάδα, έχοντας για μοναδική απουσία αυτή του μέχρι πριν μερικούς μήνες «ερυθρόλευκου», Γουίλιαμς-Γκος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει «ζεστός», έχοντας τους επτά πρώτους πόντους του Ολυμπιακού μεδύο δίποντα και ένα τρίποντο, ενώ η Ζάλγκιρις έβρισκε λύσεις επιθετικά χάρη σε συνεχόμενα επιθετικά της ριμπάουντ. Ο εντυπωσιακός στο ξεκίνημα Ντόρσεϊ, είχε τους πρώτους 9 πόντους του Ολυμπιακού και με καλάθι-φάουλ έγινε από πολύ νωρίς διψήφιος, διαμορφώνοντας το 14-9. Το πρώτο άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ έφερε follow και καλάθι-φάουλ του Μιλουτίνοφ για το 17-9, ενώ ο Σέρβος σέντερ έβαλε 4 ακόμα σερί πόντους, για το 22-9.

Ο Έβανς μπήκε στο παρκέ και αποθεώθηκε, ο Φουρνιέ με τρίποντο έκανε το 26-9 και ο ΜακΚίσικ κάρφωσε σε αιφνιδιασμό μετά από το 10ο άστοχο τρίποντο της Ζάλγκιρις, πριν έρθει η… παγωμάρα με τον Έβανς, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια λίγο πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί απόλυτα και να προηγείται με 28-14.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν και στο +22 (36-14) στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τους πρώτους 6 πόντους του Βεζένκοφ στο παιχνίδι, όμως σε εκείνο το σημείο του αγώνα η παγωμάρα λόγω Έβανς σαν να μεταφέρθηκε και στο παρκέ, με τους γηπεδούχους να χάνουν τον ρυθμό τους και να επιτρέπουν στη Ζάλγκιρις να φτιάξει υπέρ της σερί 13-2, για να πλησιάσει στο 38-27. Ο Ντόρσεϊ έδωσε τη λύση με τρίποντο, ο Βεζένκοφ μετά από επιθετικό του ριμπάουντ έκανε το 43-29, ενώ ο Λο μείωσε με τρίποντο σε 47-36, πριν ο Λι πάρει φάουλ για τρεις βολές με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ευστοχώντας από τη γραμμή για το 50-36!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε τρίποντο φτάνοντας τους 18 προσωπικούς πόντους, ο Μιλουτίνοφ έδωσε ασίστ μισού γηπέδου στον Βεζένκοφ για το 56-36, ενώ ο Γουόκαπ με 5 σερί πόντους του εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +23 (61-38)! Ο Μιλουτίνοφ συνέχισε να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό και με διαδοχικά καλάθια του έκανε το 67-44, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το δεκάλεπτο έχοντας τον απόλυτο έλεγχο και διαφορά «ασφαλείας» (74-53)!

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78

