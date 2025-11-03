ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Coca-Cola: Οι διαιτητές των αγώνων της Τετάρτης (05/11)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola που θα γίνουν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

17:00 ΑΣΙΛ Λύσης – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Αγία Νάπα

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής:  Αντωνίου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

 

Διαβαστε ακομη