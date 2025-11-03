Κύπελλο Coca-Cola: Οι διαιτητές των αγώνων της Τετάρτης (05/11)
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola που θα γίνουν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου
17:00 ΑΣΙΛ Λύσης – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Αγία Νάπα
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία