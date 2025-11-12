Νίκη με ανατροπή από τον Οζέ-Αλιασίμ

Το σερβίς του Σέλτον του έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσει το πρώτο σετ, αλλά ο Οζέ-Αλιασίμ ισοφάρισε στο δεύτερο σε tiebreak, καταφέρνοντας ένα τρίτο match point για να σπάσει το σερβίς του Αμερικανού.

Και οι δύο παίκτες είχαν χάσει τους πρώτους αγώνες, ο Σέλτον ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Οζέ-Αλιασίμ από τον κάτοχο του τίτλου Γιάνικ Σίνερ.

Ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει αργότερα απόψε (12/11), τον δύο φορές νικητή Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον άλλο αγώνα του ομίλου «Μπιορν Μποργκ».