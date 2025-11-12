Με Έβανς η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις - Ξανά εκτός Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείτε τη δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, στην εντός έδρας αναμέτρησή του με τη Ζάλγκιρις για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (21:15) για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Έβανς να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε... ευρωπαϊκή δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»!

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμειναν ξανά οι ΛαρεντζάκηςΑντετοκούνμπο και Νετζήπογλου, μαζί με τον σταθερά απόντα εδώ και καιρό, Φαλ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Έβανς, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Όσον αφορά τη Ζάλγκιρις, ο Τόμας Μασιούλις δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του μέχρι πριν μερικούς μήνες «ερυθρόλευκου», Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την θλάση που τον ταλαιπωρεί. Παρότι δεν θα αγωνιστεί, πάντως, βρίσκεται στο ΣΕΦ.

Η δωδεκάδα της Ζάλγκιρις: Φρανσίσκο, Μικαλιάουσκας, Ράιτ, Μπραζντέικις, Τουμπέλις, Λι, Σλίβα, Μπιρούτις, Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας.

 

Διαβαστε ακομη