Με Έβανς η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις - Ξανά εκτός Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (21:15) για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Έβανς να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε... ευρωπαϊκή δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»!

Εκτός έμεινε ο Νιλικίνα, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στους οπίσθιους μηριαίους, αλλά αναμένεται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για το επερχόμενο ματς με την Ολίμπια.

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμειναν ξανά οι Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο και Νετζήπογλου, μαζί με τον σταθερά απόντα εδώ και καιρό, Φαλ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Έβανς, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Όσον αφορά τη Ζάλγκιρις, ο Τόμας Μασιούλις δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του μέχρι πριν μερικούς μήνες «ερυθρόλευκου», Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την θλάση που τον ταλαιπωρεί. Παρότι δεν θα αγωνιστεί, πάντως, βρίσκεται στο ΣΕΦ.

Η δωδεκάδα της Ζάλγκιρις: Φρανσίσκο, Μικαλιάουσκας, Ράιτ, Μπραζντέικις, Τουμπέλις, Λι, Σλίβα, Μπιρούτις, Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας.

