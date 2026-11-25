Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτο αγώνες της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Πρόκριση πήραν Ορφέας, Ε.Ν. ΘΟΪ Λακατάμιας, Π.Ο. Ορμήδειας, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων, Γεροσκήπου FC και Οθέλλος Αθηαίνου.

Θυμίζουμε ότι χωρίς αγώνα, προκρίθηκαν στην επόμενη φάση οι ακόλουθες ομάδες:

Ανόρθωση Μουτταγιάκας, Ασπίς Πύλας, Εθνικός Άσσιας, ΑΕ Τρούλλων, ΑΕΚ Κελλιών, Ακάμας Πέγεια, Ομόνοια Ψευδά, Ξυλοφάγου FC, Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, ΑΠΟΝΑ, FC Λειβάδια.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της α’ φάσης:

Ορφέας Λευκωσίας - ΑΠΟΠ Πόλης 3-1

ΘΟΪ Λακατάμιας – Αλκή 1948 Λάρνακας 2-0

ΠΟ Ορμήδειας – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων 1-0

Γεροσκήπου FC - ΘΟΪ Πύργου 3-0

Εθνικός Λατσιών - Οθέλλος Αθηαίνου 1-2

Β' φάση

1. Οθέλλος Αθηαίνου - ΑΕ Τρούλλων

2. Ορφέας Λευκωσίας - ΘΟΪ Λακατάμιας

3.Ακάμας Πέγεια - ΑΠΟΝΑ

4.ΑΕΚ Κελλιών - Ανόρθωση Μουτταγιάκας

5.Ξυλοφάγου FC - Γεροσκήπου FC

6. ΠΟ Ορμήδειας - Ασπίς Πύλας

7.Κέδρος - Εθνικός Άσσιας

8.Ομόνοια Ψευδά - FC Λειβάδια

Προημιτελική φάση

1.Νικητής 2 - Νικητής 5

2.Νικητής 6 - Νικητής 8

3.Νικητής 4 - Νικητής 3

4.Νικητής 7 - Νικητής 1