Πάει μια εβδομάδα και βάλε που πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του κυπέλλου για τη β' φάση της διοργάνωσης. Πάει μια εβδομάδα και βάλε που το πρόγραμμα... αγνοείται.

Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός για τις εγχώριες διοργανώσεις, αφού οι δύο εκπροσώποά μας στην Ευρώπη γνωρίζουν ήδη το πρόγραμμά τους; Ακόμη και να προκριθούν στην επόμενη φάση (Ομόνοια και Πάφος), θα μπουν εκ νέου στην ευρωπαϊκή μάχη τον Φεβρουάριο.

Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος της καθυστέρησης; Εδώ άλλα πρωταθλήματα με 4-5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και γνωρίζουν εξ αρχής πότε αγωνίζονται και με ποιόν! Μάλιστα, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος έχει βγει μέχρι το πρώτο σαββατοκύριακο του 2027. Μετά; Έχει ο Θεός!

Α.Κ