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ΑΕΚ-Ανόρθωση: Δέκα χρόνια μετά τα... συνεχόμενα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πρόσφατη προϊστορία τους στο κύπελλο

Πάει καιρός να δούμε το ζευγάρι ΑΕΚ-Ανόρθωση να αναμετράται στον θεσμό του κυπέλλου. Οι δύο ομάδες κληρώθηκαν μεταξύ τους στη φάση των 16 και θα αγωνιστούν για τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια!

Μάλιστα, όταν τη σεζόν 2016/17 αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, εκείνο ήταν το δεύτερο σερί συναπάντημά τους στο κύπελλο, καθώς και το τρίτο σε διάστημα τεσσάρων ετών, αλλά και το τέταρτο σε μια επταετία, με την κάθε ομάδα να μετράει από δύο προκρίσεις.

Τη σεζόν 2010/11 η «Κυρία» και οι Λαρνακείς τέθηκαν αντιμέτωποι για την προημιτελική φάση, με την Ανόρθωση να παίρνει την πρόκριση χάρη σε διπλό στο ΓΣΖ (2-1) και ισοπαλία στο «Α. Παπαδόπουλος» (1-1).

Στην επόμενη κόντρα τους στον θεσμό του κυπέλλου, την περίοδο 2013/14, αναμετρήθηκαν για τον β΄ γύρο, με την ΑΕΚ να επικρατεί, έπειτα από εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) και εντός έδρας νίκη (3-1).


Κιτρινοπράσινη βάφτηκε η πρόκριση και δύο χρόνια αργότερα (2015/16), όταν για την προημιτελική φάση η ΑΕΚ αρχικώς κέρδισε στην έδρα της με 3-0 κι ακολούθως σφράγισε το εισιτήριο για την τετράδα με ισοπαλία 2-2 στο «ΠΑΠ».


Την επόμενη σεζόν (2016/17) και στο τελευταίο μέχρι τώρα συναπάντημα των δύο ομάδων για το κύπελλο, επίσης για την οκτάδα, η Ανόρθωση πήρε την πρόκριση χάρη σε διπλό (3-1) και εντός έδρας ισοπαλία (2-2).


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