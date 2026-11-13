ΑΠΟΕΛ-Άρης: Φουλ... γαλαζοκίτρινο με 4/4

Απόλυτα γαλαζοκίτρινη είναι η πρόσφατη προϊστορία μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Άρη για τον θεσμό του κυπέλλου. Οι δύο ομάδες, οι οποίες κληρώθηκαν μεταξύ τους στη φάση των 16 του κυπέλλου, βρέθηκαν αντιμέτωπες τέσσερις φορές στη διοργάνωση κατά την προηγούμενη εικοσαετία, με την ομάδα της Λευκωσίας να παίρνει την πρόκριση σε όλες τις περιπτώσεις.

Τη σεζόν 2007/08 ΑΠΟΕΛ και Άρης αναμετρήθηκαν στην προημιτελική φάση η οποία διεξήχθη με δύο ομίλους των τεσσάρων. Σε αμφότερα τα ματς βγήκαν νικητές οι γαλαζοκίτρινοι (3-1, 0-2) οι οποίοι κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του ομίλου (11β.) παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά (φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου) και με τον Άρη να τερματίζει τέταρτος (3β.) και να αποκλείεται από τη συνέχεια.

Δύο χρόνια αργότερα (2009/10) οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στην ημιτελική φάση, με τους πρωτευουσιάνους να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό (όπου ηττήθηκαν από τον Απόλλωνα) μετά από λευκή ισοπαλία στο ΓΣΠ και διπλό στο Τσίρειο με 2-0.

Το επόμενο συναπάντημά τους στον θεσμό του κυπέλλου ήταν τη σεζόν 2015/16 για την προημιτελική φάση, με τον ΑΠΟΕΛ να επικρατεί, ξανά μετά από ισοπαλία στη Λευκωσία (1-1) και εκτός έδρας νίκη στη Λεμεσό (3-1).

Η τελευταία τους συνάντηση για το κύπελλο ήταν την περίοδο 2022/23 όταν σε νοκ-άουτ αγώνα για τον β΄ γύρο οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν την «ελαφρά ταξιαρχία» με 4-2.



