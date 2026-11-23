Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου αναμένεται η ετυμηγορία του CAS για την υπόθεση του τελικού Σενεγάλη-Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025. Η ανακοίνωση και το διακύβευμα της απόφασης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου, καθώς την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να γίνει γνωστή η απόφαση του Διεθνούς Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) για τη διαμάχη ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο σχετικά με τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης, βάζοντας τέλος στην αναμονή των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Η υπόθεση αφορά την προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF).

Όλα ξεκίνησαν από τον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026 στο Ραμπάτ, όταν η Σενεγάλη επικράτησε αγωνιστικά του Μαρόκου με 1-0 στην παράταση, κατακτώντας το τρόπαιο. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση και προσωρινή διακοπή, με αφορμή διαιτητική απόφαση στις καθυστερήσεις.

Στις 17 Μαρτίου 2026, το δευτεροβάθμιο όργανο της CAF ανέτρεψε τα δεδομένα, καταλογίζοντας στη Σενεγάλη ήττα στα χαρτιά με 3-0 και αναγνωρίζοντας το Μαρόκο ως νικητή.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Σενεγάλης, η οποία προσέφυγε στο CAS, ζητώντας να ανατραπεί η απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας και να αναγνωριστεί η αγωνιστική της επικράτηση στον τελικό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στη Λωζάνη, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του CAS. Αρχικά, η απόφαση αναμενόταν νωρίτερα, ωστόσο οι διαιτητές επέλεξαν να εκδώσουν πλήρως αιτιολογημένη ετυμηγορία, μεταθέτοντας την ανακοίνωσή της για τα τέλη Νοεμβρίου.

Στο κείμενο της νεότερης ενημέρωσης αναφέρεται ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές ειδοποιήθηκαν τη Δευτέρα (23/11) πως η απόφαση θα ανακοινωθεί το απόγευμα της Τρίτης (24/11).

sport-fm.gr