Κωδικός... Τορίνο για την Ομόνοια η οποία ετοιμάζεται για το πλέον δύσκολο παιχνίδι της φετινής της παρουσίας στην League Phase του Europa League.

Η αποστολή των πρασίνων αναχωρεί την Τετάρτη 25/11 στις 09:00 με προορισμό την Ιταλία. Η επιστροφή της στην Κύπρο είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27/11 στις 20:40.

Την Τετάρτη (25/11) στις 11:30 θα διεξαχθεί η προπόνηση της Γιουβέντους ενώ στις 15:00 θα μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο προπονητής της ομάδας.

Στις 18:15 θα τοποθετηθεί για το παιχνίδι ο Χένινγκ Μπεργκ ενώ 45 λεπτά αργότερα, στις 19:00 η Ομόνοια θα προπονηθεί για τελευταία φορά ενόψει του μεγάλου αγώνα.