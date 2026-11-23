Μετά τον Μπράντον Τόμας, προέκυψε πρόβλημα τραυματισμού και με τον Γκάρι Ροντρίγκες στον Απόλλωνα.

Ο διεθνής από το Πράσινο Ακρωτήρι επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις μέσα στην ημέρα προκειμένου να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπράντον Τόμας.

Ουσιαστικά επικρατεί αγωνία στις τάξεις του Απόλλωνα για τους δύο αυτούς πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές ενόψει του ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ.