Οι πρώτες αντιδράσεις των ομάδων μετά την κλήρωση

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της β’ φάσης του κυπέλλου, μέσω της οποίας προέκυψαν 8 ζευγάρια. Όπως και στη α’ φάση, έτσι και στη δεύτερη οι αγώνες θα είναι μονοί και ενδέχεται να αρχίσουν στις 25 Νοεμβρίου. Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα από την ΚΟΠ.

Πιο κάτω οι πρώτες δηλώσεις των ομάδων, μετά την κλήρωση.

Αναλυτικά:

Καρμιώτισσα- Απόλλων

«Γνωρίζαμε ότι οι πιθανότητες για ένα δύσκολο ντέρμπι ήταν αυξημένες, η κλήρωσε με την Καρμιώτισσα δεν μας στέλνει στην επόμενη φάση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλήρωση με κάθε σοβαρότητα και να παλέψουμε για την πρόκριση».

Φ.Κωνσταντίνου (Απόλλων): «Δύσκολη κλήρωση με τον Απόλλωνα, από δικής μας πλευράς θα διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες και θα πάμε στον αγώνα και θα παλέψουμε για την πρόκριση».

ΑΕΚ – Ανόρθωση

Α. Παυλίδης (ΑΕΚ): «Είναι από τους μεγάλους στόχους της ΑΕΚ το κύπελλο. Για να φτάσουμε στον τελικό πρέπει να αποκλείσουμε 4 ομάδες. Είνια ευχάριστο που είναι στην έδρα μας. Οι αγώνες του κυπέλλου, πρέπει να είσαι σοβαρός. Είμαστε΄ετοιμη να υποδεχτούμε την Ανόρθωση, με ένα άτυπο τοποικό ντέρμπι».

Χ.Παρπεττάς (Ανόρθωση): «Είναι προφανώς ένα από τα κλασσικά ντέρμπι των τελευταίων χρόνων. Είναι ένας θεσμός που ενδιαφέρει την ομάδα μας. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πάρουμε την πρόκριση».

ΑΠΟΕΛ – Άρης:

Ν.Πετεβίνος (ΑΠΟΕΛ): «Μιλήσαμε με τον Κώστα και είπαμε είναι λίγο πολύ γραφτό να έχουμε αυτό το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-Άρης, είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, ο Άρης είναι μία πολύ καλή ομάδα. Θα παλέψουμε για την πρόκριση και θέλουμε το τρόπαιο».

Κ.Παπαδόπουλος (Άρης): «Πριν γίνει η κλήρωση, συζητούσαμε για τις ομάδες και για τον ΑΠΟΕΛ, για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση και θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να σταθούμε και να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση».

ΑΕΛ – Ένωση

Ν.Λεβέντης (ΑΕΛ): «Το κύπελλο για μας είναις ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Κάποιοι θα θεωρούν ότι είμαστε από τις τυχερές ομάδες της κλήρωσης, αν δεν είσαι σοβαρός όμως, δεν θα έχεις τύχη. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, όταν έρθει η ώρα».

*Δεν έδωσε το παρών του κάποιος εκπρόσωπος των «βυσσινί».

Ομόνοια- Ολυμπιακός

Α.Δημητρίου (Ομόνοια): «Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που σεβόμαστε και είναι ένας οργανισμός που δουλεύει πολύ σωστά και καθιερώνεται ως ένας αξιότιμος αντίπαλος τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν τον αγώνα για εμάς επικίνδυνο και θα πρέπει να παρουσιαστούμε με το καλό μας πρόσωπο για να προκριθούμε στον επόμενο γύρο».

«Σεβόμαστε πλήρως τον αντίπαλο. Η Ομόνοια είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα και το γνωρίζουμε, ο θεσμός του κυπέλλου είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να προκριθούμε».

Krasava ENY – ΑΣΙΛ

Χ.Μιχαηλούδης (Krasava ΕΝΥ): «Εμάς η προσοχή μας είναι στο πρωτάθλημα. Ίσως να μας ζήλεψαν οι μεγάλες ομάδες σήμερα, όμως ο θεσμός του Κυπέλλου πάντα προσφέρει εκπλήξεις. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να περάσουμε».

ΑΣΙΛ: «Σαν ΑΣΙΛ τα τελευταία 52 χρόνια είναι η διατήρηση του ονόματος και βάζουμε αυτό τον αγώνα σε αυτό το πλαίσιο. Θα συμβάλουμε και εμείς για τη διεξαγωγή ενός καλού αγώνα».

Ομόνοια Αραδίππου – Ομόνοια 29Μ

Μ.Ξενοφώντος (Ομόνοια 29Μ): «Η κλήρωση μας αφήνει ικανοποιημένους, θεωρούμε ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να προκριθούμε στην επόμενη φάση, στόχος της ομάδας είναι η παραμονή αλλά μας ενδιαφέρει και ο θεσμός του κυπέλλου».

*Δεν έδωσε το παρών του εκπρόσωπος των «περιστεριών».

Νέα Σαλαμίνα – Πάφος

Λ.Μωυσέως: «Η κλήρωση δεν χρειάζεται πολύ εξήγηση, απέναντι σε ένα ποιοτικό αντίπαλο. Εμάς μας ενδιαφέρει διαχρονικά ο θεσμός. Αυτό κυνηγάμε, την διάκριση. Αυτό θα κυνηγούμε, με κάθε σεβασμό στον αντίπαλο».

Χ.Ματθαίου (Πάφος): «Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στο θεσμό τα τελευταία χρόνια. Ξεκινάμε με μια δύσκολη αναμέτρηση. Είναι πάντα δύσκολη η αποστολή απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα εκτός έδρας. Θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά, και να φτάσουμε για ακόμα μια χρονιά στον τελικό».