Το βράδυ της Τετάρτης (25/11) η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τη Σαμπάχ στο «Baku Olympic Stadium» για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους «μπλαουγκράνα» να στοχεύουν στην τέταρτη φετινή τους νίκη στον θεσμό.

Ωστόσο, οι Καταλανοί θα ταξιδέψουν στο Αζερμπαϊτζάν με μια σημαντική απουσία, αφού στη Βαρκελώνη θα μείνει ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως ο νεαρός σούπερ σταρ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο και για αυτό προτιμήθηκε από το τεχνικό τιμ της ομάδας να τεθεί εκτός αποστολής για προληπτικούς λόγους.

Τη φετινή σεζόν, ο 19χρονος επιθετικός μετρά 13 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες σε σύνολο 17 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχοντας 3 γκολ και 4 ασίστ σε τέσσερα ματς του Champions League.

sport-fm.gr