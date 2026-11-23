Η Ομόνοια 29Μ κάνει λόγο για επικίνδυνη επίθεση που δέχτηκε το βράδυ της Κυριακής (22/11) το πούλμαν το οποίο μετέφερε την αποστολή.

Σημειώνει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ευχαριστώντας παράλληλα τον Απόλλωνα για την άψογη φιλοξενία.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο μας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και επικίνδυνη επίθεση που δέχθηκε χθες βράδυ το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο, ούτε μπορούν να γίνουν ανεκτές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η αντιπαλότητα εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πράξεις βίας που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ασφάλεια πόσο μάλλον των αθλητών.

Από εκεί και πέρα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Απόλλωνα για την χθεσινή του φιλοξενία στο γήπεδο η οποία ήταν άψογη και να είναι σίγουροι ότι θα ανταποδώσουμε. Το μεμονωμένο περιστατικό με την επίθεση στο λεωφορείο της ομάδας μας σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να αμαυρώσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα με την όμορφη ατμόσφαιρα που ζήσαμε χθες.

Παρασκευή όλοι στην Περιστερώνα