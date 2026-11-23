Η Valencia C.F. Soccer Academy Cyprus διοργανώνει για άλλα μια χρονιά το Χριστουγεννιάτικο της ποδοσφαιρικό καμπ, το Valencia C.F. Cyprus Elite Camp, από τις 28 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες της Κύπρου μια ξεχωριστή ευκαιρία αξιολόγησης και ποδοσφαιρικής ανάπτυξης, μέσα από τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία της ισπανικής ομάδας.

Το καμπ απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια γεννημένα από το 2011 έως και το 2017 και θα πραγματοποιηθεί στις ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις του International School of Nicosia στην Λακατάμια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις πρωινές προπονητικές συνεδρίες, υπό την καθοδήγηση του Jordi Segui Martinez, Head of Valencia C.F. International Department, ο οποίος θα έρθει στην Κύπρο ειδικά για το σκοπό αυτό.

Το Valencia C.F. Cyprus Elite Camp είναι ανοικτό σε επίλεκτους νεαρούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, ανεξαρτήτως της ακαδημίας ή του συλλόγου στον οποίο ανήκουν, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη την Κύπρο να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να αξιολογηθούν από στέλεχος της Valencia C.F.

Στο πλαίσιο του καμπ, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτική τεχνική έκθεση αξιολόγησης, με στόχο την καταγραφή των δυνατών σημείων και των τομέων στους οποίους μπορούν να βελτιωθούν.

Διεθνείς ευκαιρίες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το καμπ μέσα από τις ευκαιρίες που θα δοθούν στους ποδοσφαιριστές που θα ξεχωρίσουν, ανάλογα με την ηλικιακή τους κατηγορία.

Συγκεκριμένα:

- Γεννημένοι το 2011: Επιλεγμένοι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προπονητικό στάδιο στις εγκαταστάσεις της Valencia C.F. στην Ισπανία, από την 1η έως τις 5 Μαρτίου 2027.

- Γεννημένοι το 2012, 2013 και 2014: Επιλεγμένοι ποδοσφαιριστές θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή τουρνουά.

- Γεννημένοι το 2015: Επιλεγμένοι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο Valencia C.F. World Cup, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2027.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Valencia C.F. Soccer Academy Cyprus ενισχύει τη σύνδεση των νεαρών ποδοσφαιριστών της Κύπρου με το διεθνές περιβάλλον της Valencia C.F., δημιουργώντας επιπλέον δυνατότητες εξέλιξης και αγωνιστικών εμπειριών στο εξωτερικό.

Όπως προαναφέρθηκε, το Valencia C.F. Cyprus Elite Camp θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του International School of Nicosia.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσω του ακόλουθου link:

https://app.360player.com/registration/valencia-cf-soccer-academy-cyprus/967c1194-43a7-42e7-97ec-81d3d92f911c

Περισσότερες πληροφορίες για τη Valencia C.F. Soccer Academy Cyprus είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.valenciacfsee.com ή στο τηλέφωνο 70008815.