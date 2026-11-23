Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια πρόκειται ν' ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2032, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από την Αγγλία και την Ισπανία.

Ο 25χρονος Γεωργιανός εξτρέμ των πρωταθλητών Ευρώπης είναι πάντα βασικός στα αγωνιστικά πλάνα του Λούις Ενρίκε, μολονότι το τελευταίο διάστημα είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, και σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «L'Equipe» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι' αυτό η διοίκηση της ομάδας του Παρισιού σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

Ο διεθνής επιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ της Παρί τον Ιανουάριο του 2025, αντί 60 εκατ. ευρώ από τη Νάπολι, και από τότε έχει στο ενεργητικό του 28 γκολ και 19 ασίστ σε 89 αγώνες.